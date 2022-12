லாபி.. பிளான் போட்ட 'சூத்திரதாரி'.. எடப்பாடிக்கு தான் சிக்கல்.. ஓபிஎஸ் டீம் சொல்லும் பரபர கணக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்று குறிப்பிட்டதும் தவறு, அனுப்பிய முகவரியும் தவறு, இந்தக் கடிதம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஈபிஎஸ் தரப்புக்குத்தான் சிக்கலாக அமையும் எனக் கூறியுள்ளார் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் புகழேந்தி. அடுத்தடுத்த 3 சம்பவங்கள் மூலம், எடப்பாடி பழனிசாமியின் கை ஓங்கி வருவதாகக் கூறப்படும் நிலையில், இதனால் ஓபிஎஸ்ஸுக்கு பின்னடைவே இல்லை என திட்டவட்டமாக மறுத்திருக்கிறார் புகழேந்தி.

இந்திய சட்ட ஆணையம் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் என்று குறிப்பிட்டு எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு கடிதம் எழுதியிருப்பதன் மூலம், மத்திய அரசு எடப்பாடி பழனிசாமியை அங்கீகரித்துள்ளதாக அவரது ஆதரவாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி என இந்திய சட்ட ஆணையம் அனுப்பிய கடிதத்தால் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது, எனவே ஈபிஎஸ்ஸுக்கு அனுப்பிய கடிதத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் என ஓபிஎஸ் தரப்பு சட்ட ஆணையத்திற்கு கடிதம் எழுதியது.

சட்டம் ஒழுங்கு கெடும் உஷார்.. புயலாய் கிளம்பிய ஓபிஎஸ் டீம்.. டெல்லிக்கு பறந்த 'பரபர’ கடிதம்!

English summary

OPS supporter Pugazhendhi has said that Edappadi Palaniswami was wrongly mentioned as General Secretary of AIADMK and the address to which it was sent was also wrong. With the subsequent 3 incidents, when Edappadi Palaniswami wins in the race, Pugazhendi categorically denied that there was no setback for OPS due to this.