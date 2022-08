நம்ப வச்சு ஏமாத்திட்டீங்களே.. ‘நரிக்குறவ பெண் அஸ்வினிக்கு இன்னும் கடன் கிடைக்கல’ - அண்ணாமலை காட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : "இப்படி நம்ப வைத்து ஏமாற்றுவது தான் உங்கள் சமூக நீதியா?" என நரிக்குறவப் பெண் அஸ்வினி பேசிய வீடியோவைப் பகிர்ந்து முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் பாஜக மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை.

Bathroom வசதி கூட இல்ல.. வைரலான Narikuravar Ashwini பகுதி மக்கள் | Oneindia Tamil

விளம்பரங்களில் மட்டுமே ஆர்வம் காட்டி வரும் இந்த திமுக அரசு, தேர்தலுக்கு முன் கொடுத்த வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்ற வில்லை தேர்தலுக்குப் பின் கொடுக்கும் வாக்குறுதிகளையும் மறந்து விடுகிறார்கள் என குற்றம்சாட்டியுள்ளார் அண்ணாமலை.

கடந்த ஆண்டு அக்டோபர் மாதம் தீபாவளியன்று, பூஞ்சேரி பழங்குடியினர் குடியிருப்புக்குச் சென்ற தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், நரிக்குறவர் இன மக்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்ட உதவிகளுக்கான ஆணைகளை வழங்கினார்.

ஆனால், இந்த ஆணைகள் இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை, தனக்கு கொடுத்த கடன் இன்னும் கிடைக்கவில்லை என வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளார் நரிக்குறவப் பெண் அஸ்வினி.

முதல்வர் கொடுத்த லோன் இன்னும் கிடைக்கல.. செக் திரும்ப வாங்கிட்டாங்க- நரிக்குறவப் பெண் அஸ்வினி வேதனை!

English summary

DMK government, which is only interested in advertisements, has forgetting its promises. Is it your social justice to deceive people like this? BJP state president Annamalai has questioned Chief Minister MK Stalin.