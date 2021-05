கோவை திருப்பூர், ஈரோடு சேலம் மாவட்டங்களில் ஆக்சிஜன் பெட் கிடைக்கிறதா.. நிலவரம் என்ன

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழகத்தின் பல்வறு மாவட்டங்களில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு அதிகரிப்பால், சிகிச்சைக்கு அளிக்க போதிய பெட் வசதிகள் ஏற்படுத்துவது அரசுக்கு சவாலாக உள்ளது. குறிப்பாக ஆக்சிஜன் பெட் வசதி என்பது மிகவும் கடினமாக உள்ளது.

தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளில் படுக்கைகள் நிரம்பி வழிகின்றன. நோயாளிகள் ஆம்புலன்சில் காத்திருந்து சிகிச்சை பெறும் அளவிற்கு நிலைமை மோசமாக உள்ளது-

சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக அதிக பாதிப்பை சந்தித்து வரும் கோவையில் நிலைமை கவலை தரும் வகையில் உள்ளது. கோவை திருப்பூர், ஈரோடு சேலம் ஆகிய மாவட்டங்களிலும் ஆக்சிஜன் பெட் வசதி கிடைப்பது மிகவும் கடினமான நிலையே உள்ளது. ஈரோட்டில் மட்டும் ஓரளவு பரவாயில்லை.

ஃபுல் ஸ்பீடில் தமிழக அரசு.. 'பெட்' இருப்பு அறிய.. 'நியூ' ட்விட்டர் அக்கவுண்ட்

English summary

The situation in Coimbatore, which is next to Chennai, is worrisome. Oxygen bed facility is also very difficult in Coimbatore, Tiruppur, Erode and Salem districts. Erode alone is somewhat okay.