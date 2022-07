விடியல் அரசுன்னு சொல்லி இப்படி இடியை இறக்கிட்டீங்களே.. “சொல்லாததை செய்வது” இதுதானா? தினகரன் கண்டனம்!

Chennai

சென்னை : "வாக்குறுதி அளித்தது வேறு, இப்போது மக்கள் தலையில் இடியை இறக்குகிறார்கள். இதுதான் ஸ்டாலின் அடிக்கடி கூறும் சொல்லாததையும் செய்வதோ?" என டி.டி.வி.தினகரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் மக்களை பாதிக்காத வகையில் மின்கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என மின்சாரத்துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளது மக்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மனசாட்சியோடு யோசித்துப் பார்த்து தி.மு.க அரசு மின் கட்டண உயர்வைத் திரும்பப் பெற வேண்டும் என அமமுக பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

Those who promised to bring electricity bill once a month have now hiked the electricity bill. Is this what Stalin often says ‘doing without saying’? TTV Dinakaran has raised the question.