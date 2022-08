அவர் எது பண்ணாலும் ஆராய்ச்சி பண்றாங்க.. அமித் ஷா மகன் ஜெய் ஷாவுக்கு ஆதரவாய் வந்த கார்த்தி சிதம்பரம்!

Chennai

சென்னை : ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் போது பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் கையில் தேசியக் கொடியை ஏந்த பிசிசிஐ தலைவர் ஜெய் ஷா மறுத்த வீடியோ எதிர்க்கட்சியினரால் இணையத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், அவருக்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் ப.சிதம்பரத்தின் மகனும் எம்பியுமான கார்த்தி சிதம்பரம் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா, இலங்கை, பாகிஸ்தான், வங்க தேசம், ஆப்காணிஸ்த்கான், ஹாங்காங் உள்ளிட்ட நாடுகள் பங்கேற்றுள்ள ஆசிய கோப்பை தொடர் 2022 துபாய் நாட்டில் நடைபெற்று வருகிறது.

இந்தத் தொடரில் ஏ அணியில் இடம் பெற்றுள்ள இந்தியா பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் சுற்று போட்டி நேற்று துபாய் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. அரசியலை போலவே கிரிக்கெட்டிலும் இரு அணிகள் மோதும் போட்டி என்றாலே அனல் பறக்கும் என்பதால் இந்த போட்டி வழக்கம் போலவே எதிர்பார்ப்பை கூட்டியிருந்தது.

தேசியக் கொடியை வாங்க மறுத்த ஜெய் ஷா.. எழுந்த விமர்சனங்கள்!

