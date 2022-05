"திராவிட காடுகாக்கும் தெம்புள்ள யானை நீ" முதல்வராக ஓராண்டு! முதல்வர் ஸ்டாலினை வாழ்த்திய வைரமுத்து!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழக முதல்வராக திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஓராண்டு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், ஓராண்டு ஆட்சியில் நூறாண்டுச் சாதனைகள் எனவும், திராவிடக் காடுகாக்கும் தெம்புள்ள யானை நீ என கவிஞர் வைரமுத்து ட்விட்டரில் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.

கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி பெரும்பாலான இடங்களில் வெற்றி பெற்றது.

குறிப்பாக தனிப்பெரும்பான்மையுடன் திமுக வெற்றி பெற்று தமிழகத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆட்சியை பிடித்தது.

English summary

kavignar vairamuthu has taken to Twitter to congratulate DMK leader Stalin on completing one year as Tamil Nadu Chief Minister, marking the centenary years achievement in one-year rule.