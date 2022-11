7 ஆண்டுகள் வேண்டாம்.. 4 ஆண்டுகளாக மாற்றுங்கள்! கொங்கு ஈஸ்வரன் முதலமைச்சருக்கு முக்கியக் கோரிக்கை!

Chennai

சென்னை: விவசாயிகளுக்கு 7 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படும் சொட்டு நீர் பாசன திட்ட சலுகையை 4 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை வழங்க வேண்டும் என கொங்குநாடு மக்கள் தேசியக் கட்சி பொதுச்செயலாளர் ஈஸ்வரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் சொட்டு நீர் பாசனம் அமைத்து கொடுக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சிறு குறு விவசாயிகள் 100 சதவீத மானியத்திலும் மற்ற விவசாயிகள் 75 சதவீத மானியத்திலும் பயன் பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.

இது தொடர்பாக ஈஸ்வரன் விடுத்துள்ள பதிவில் கூறியிருப்பதாவது;

English summary

Kmdk General Secretary Eswaran requested that the concession of drip irrigation scheme which is given once in 7 years to the farmers should be given once in 4 years.