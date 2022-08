"என் சாவுக்கு மாமியாரும் மனைவியின் சகோதரியும்தான் காரணம்".. கடிதம் எழுதி கொளத்தூர் இளைஞர் தற்கொலை

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: வடசென்னை கொளத்தூர் பகுதியில் தன் சாவுக்கு தன் மனைவியின் அக்காவும், மாமியாருமே காரணம் என கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு இளைஞர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

சென்னை கொளத்தூர் ராஜமங்கலத்தை அடுத்த எம்ஜிஆர் நகர் நீலமேகம் தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் ஓசிலா ஜெனிபர். இவர் டான்போஸ்கோ பள்ளியில் ஆசிரியராக வேலை செய்து வருகிறார். இவருக்கு இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர்.

இவருடைய மூத்த மகன் டேனியல் 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது. டேனியல் தனியாக தனது மனைவி மற்றும் மாமியாருடன் வசித்து வந்துள்ளார்.

ஷாக்! நடுரோட்டில் காரை மறித்த 7 பேர்! காட்டுக்குள் கதறி துடித்த 40 வயது பெண்! அலறிய அருப்புக்கோட்டை!

English summary

Kolathur youth commits suicide and police seized suicidal note which says that wife's sister and mother in law was the reason for his death.