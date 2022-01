பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு குளறுபடியை மறைக்க அன்பழகன் வீட்டில் ரெய்டு.. சொல்கிறார் எடப்பாடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளது அதை மறைப்பதற்காக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி அன்பழகன் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக சட்டசபை எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு ஊழலை மறைக்கவே கே.பி அன்பழகன் வீட்டில் ரெய்டு - இபிஎஸ் அதிரடி குற்றச்சாட்டு

முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.அன்பழகன், தொடர்புடைய 58 இடங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில், அவர் வருமானத்திற்கு அதிகமாக 11.32 கோடி ரூபாய் சொத்து குவித்துள்ளதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அத்துடன் அவரின் மனைவி மல்லிகா, மகன்கள் சசிமோகன், சந்திர மோகன், மருமகள் வைஷ்ணவி ஆகியோர் மீதும் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ரெய்டுக்கு அதிமுக தலைவர்கள் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். அன்பழகனுக்கு ஆதரவாகவும் திமுக அரசுக்கு எதிராகவும் பேட்டி அளித்து வருகின்றனர். அதிமுகவின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் சட்டசபை எதிர்கட்சித்தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி, திமுக அரசின் பழிவாங்கும் செயலாகவே இதை பார்க்கிறோம் என்று கூறியுள்ளார். பொய் வழக்கு அவதூறு ரெய்டு என்று திமுக அரசு செயல்படுகிறது என்றும் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

நிதி உதவி கொடுப்பதற்காக விளையாட்டு சங்கங்களில் நிர்வாகியாக நியமிக்காதீங்க... சென்னை ஹைகோர்ட் உத்தரவு

English summary

KP Anbalagan house Raid: ( கே.பி அன்பழகன் வீட்டு ரெய்டு இபிஎஸ் கண்டனம்) Leader of the Opposition in the Assembly Edappadi Palanisamy has accused the Anti-Corruption Department of cracking down on all former ADMK minister to cover up various irregularities in the distribution of Pongal gift packages across Tamil Nadu.