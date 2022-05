சட்டம் ஒழுங்கு மிக சிறப்பு...ஆபரேசன் கஞ்சா அரஸ்ட்...குற்றம் செய்தால் குண்டாஸ் பாயும் - சைலேந்திரபாபு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகத்தில் சட்டம், ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளதாக டிஜிபி சைலேந்திரபாபு கூறியுள்ளார். கஞ்சா வேட்டையில் கைதான 20,000 பேர் மீண்டும் குற்றம் செய்தால் குண்டாஸ் பாயும் எனவும் டிஜிபி சைலேந்திர பாபு எச்சரித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றதிலிருந்து சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்கெட்டு, சமூக விரோதிகளின் அட்டகாசம் அதிகரித்துள்ளதாக எதிர்கட்சியினர் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர்.

கடந்த ஆட்சிக்காலத்தில் காவல்துறைக்கு முழு சுதந்திரமும் வழங்கப்பட்டு சட்டம்-ஒழுங்கு பேணிகாக்கப்பட்டு தமிழகம் அமைதிப் பூங்காவாகத் திகழ்ந்தது. அதிமுக ஆட்சியில் இரும்புக்கரம் கொண்டு எடுத்த நடவடிக்கை காரணமாகக் குற்றங்கள் வெகுவாகக் குறைந்தன என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி குற்றம் சாட்டினார்.

சென்னையில் 20 நாளில் 18 கொலை.. பத்திரிக்கை கருத்தை முடக்குவதில்தான் முதல்வர் கவனம் உள்ளது: எடப்பாடி

English summary

The DGP Sylendra babu has responded to the opposition's allegation that law and order is better in Tamil Nadu. DGP Sylendra babu has said that if the 20,000 people arrested in the cannabis hunt are re-offended, Goondas will flow.