’நவீன கால பாரதன்’ அவரேதான்! முதல் பக்கத்தில் சிரிக்கும் ஒபிஎஸ்! ‘வாரிசுகள்’ எடுத்த கடைசி அஸ்திரம்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை விவகாரம் உச்ச கட்டத்தை நெருங்கியுள்ள நிலையில் தமிழகத்தில் இன்று வெளியாகும் பெரும்பாலான முன்னணி நாளிதழ்களில் ஓபிஎஸ் தரப்பிலிருந்து பிரம்மாண்ட விளம்பரங்கள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. அதில் நம்பிக்கை நட்சத்திரம், நவீன கால பாரதன் என நீண்ட விளக்கங்கள் கூறப்பட்டுள்ளது.

முதலமைச்சர், முதலமைச்சர் வேட்பாளர், கட்சியின் தலைமைப் பொறுப்பு உள்ளிட்ட பல விவகாரங்களில் முன்னாள் முதல்வரும் அதிமுக பொதுச்செயலாளருமான ஜெயலலிதா மறைவிற்குப் பிறகு அதிமுகவில் அதிகாரப் போட்டி நீண்ட நாட்களாகவே இருந்தது.

தொடர் தோல்விகள், உட்கட்சி விவகாரங்களை கையாள முடியாமல் இருப்பது உள்ளிட்ட காரணங்களால் அதிமுகவில் ஒற்றை தலைமை வேண்டும் என்ற கோரிக்கை திடீரென வெடித்த நிலையில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவாளர்கள், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆதரவாளர்களும் மோதலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

எடப்பாடி பேரை சொன்னது ஒரே ஒருத்தர்தான்.. ஓப்பனாக போட்டு உடைத்த ஓ.பன்னீர்செல்வம்.. யார் அவர்?

English summary

With the AIADMK's single leadership issue nearing its climax, most of the leading dailies in Tamil Nadu today have received huge advertisements from the OPS.