லியோனி மீண்டும் ரிவர்ஸ் கியர்.. என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரே.. மாற்றமே இல்லையாம்.. திமுகவுக்கு என்னாச்சு

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அரசுப் பள்ளி மாணவர்களை ரவுடிகள் போல ஊடகங்கள் சித்தரிப்பதாக தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவர் லியோனி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

10 ஆண்டுக்கு பிறகு ஆட்சியை பிடித்த திமுக, தற்போது ஓராண்டை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்துள்ளது.. இந்த வெற்றியை தமிழகமெங்கும் திமுகவினர் கொண்டாடி வருகின்றனர்.

இறந்து போன மூளை.. 5 பேரை காப்பாற்றிய 6 வயது குழந்தை.. நாட்டை உலுக்கிய

அந்தவகையில், செங்கல்பட்டு மாவட்டம் சித்தாமூர் அருகே திமுக அரசின் ஓராண்டு சாதனை குறித்த விளக்க பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

English summary

leoni says that books will not be replaced from union gov to union of states in chengalpet dmk meeting ஒன்றிய அரசு என்று பாடநூல்களில் அச்சிடப்படாது என்று லியோனி மீண்டும் உறுதியாக தெரிவித்துள்ளார்