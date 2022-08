சென்னை தினம்! எம்டன் கப்பல் பொழிந்த குண்டு மழை.. பின்னணியில் செம்பகராமன் பிள்ளை! சுவாரஸ்ய பின்னணி

Chennai

சென்னை: அடுத்த வாரம் சென்னை தினம் கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில், வரலாற்றில் சென்னை எதிர்கொண்ட முக்கிய விஷயம் குறித்து இப்போது பார்க்கலாம்.

ஒவ்வொரு ஆண்டும் சென்னை தினம் ஆகஸ்ட் 22ஆம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது. நாட்டின் மிகப் பழைய நகரங்களில் ஒன்றான சென்னை பல்வேறு வரலாற்றுச் சிறப்பு அம்சங்களைக் கொண்டதாகும்.

இப்படிச் சிறப்பை கொண்ட சென்னை முதலாம் உலகப் போர் நடந்த போது, 1914ஆம் ஆண்டு பெரிய சிக்கல் ஒன்றை எதிர்கொண்டது. அது குறித்து வாருங்கள் பார்க்கலாம்!

Madras Day 2022 remembering Chempakaraman Pillai and how World War I came to Chennai Story how the World War I came to Chennai: (செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் ஜெர்மனி பொழிந்த குண்டு மழை) Chennai ready for Madras day celebration.