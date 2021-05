ஷகீல் அக்தர் ஐபிஎஸ், ஈஸ்வரமூர்த்தி உள்ளிட்ட 9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் பணியிட மாற்றம்

Chennai

சென்னை: தமிழகத்தில் 9 ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளை பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. சிபிசிஐடி டிஜிபியாக ஷகீல் அக்தர், உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக ஈஸ்வரமூர்த்தி, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இயக்குநராக பி.கந்தசாமி ஆகியோர் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

தமிழகத்தில் ஐ.பி.எஸ். அதிகாரிகளைப் பணியிட மாற்றம் செய்து தமிழக அரசின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் பிரபாகர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

காவலர் பயிற்சித்துறையில் இருந்த ஷகீல் அக்தர் சிபிசிஐடி டிஜிபியாக பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். உளவுத்துறை ஐ.ஜி.யாக ஈஸ்வரமூர்த்தி, உளவுத்துறை டிஜிபியாக ஆசியம்மாள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டிஜிபியாக பி.கந்தசாமி நியமனம் செய்து அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. சென்னை நிர்வாகப்பிரிவு கூடுதல் டிஜிபியாக எம். ரவி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

தூத்துக்குடி எஸ்.பி சரணவன் ஒருங்கிணைந்த குற்றப்புலனாய்வு எஸ்பியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார். திருவள்ளூர் மாவட்ட எஸ்பி அரவிந்தன் உளவுத்துறை எஸ்பியாக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மயிலாப்பூர் இணை ஆணையர் ஆர். திருநாவுக்கரவு சிஐடி 1 பாதுகாப்பு பிரிவு எஸ்பியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். சாமிநாதன் ஐபிஎஸ் சிஐடி 2 பாதுகாப்பு பிரிவு எஸ்பியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இதற்கான உத்தரவு இன்று பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு முக்கிய துறைகளில் பணியாற்றிய ஐபிஎஸ் மாற்றப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

The Tamil Nadu government has ordered the transfer of 9 IPS officers in Tamil Nadu. Md Shakeel Akhtar IPS has been appointed as the CPCID DGP.