கொடுங்கையூர் லாக் அப் டெத்! உடலில் 12 இடங்களில் காயம்! வெளியான மருத்துவ அறிக்கை! ஆனால் ஒரு ட்விஸ்ட்?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கொடுங்கையூர் லாக் அப் டெத் விவகாரத்தில் மரணமடைந்த ராஜசேகரின் மருத்துவ அறிக்கை வெளியாகியுள்ள நிலையில், ராஜசேகரின் உடலில் 12 இடங்களில் காயம் இருந்தது எனவும், ஆனால்

காயம் காரணமாக உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாக உறுதியாகக் கூறமுடியாது என்று கூறப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னையை அடுத்த செங்குன்றம் அருகே உள்ள அலமாதி வேட்டைக்காரன் பாளையத்தை சேர்ந்தவர் அப்பு என்ற ராஜசேகர் மீது பல்வேறு திருட்டு, கொள்ளை வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டு உள்ளார்.

இவர் மீது சோழவரம், வியாசர்பாடி, கொடுங்கையூர், எம்.கே.பி. நகர் உள்ளிட்ட போலீஸ் நிலையங்களில் 20க்கும் மேற்பட்ட திருட்டு வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது.

தமிழகத்தை உலுக்கிய கொடுங்கையூர் லாக்அப் மரணம் - களத்தில் இறங்கிய மாநில மனித உரிமை ஆணையம்

English summary

Following the release of the medical report of Rajasekar who died in the Kodungaiyur lock-up case, it has been reported that Rajasekar had injuries in 12 places on his body, but it is not certain that he died due to the injury.