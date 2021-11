அடாது மழையிலும் விடாது நடந்த மெகா தடுப்பூசி முகாம் - ஆர்வத்துடன் ஊசி போட்ட 14,74,922 பேர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கனமழை வெள்ளத்திலும் தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்ற மெகா தடுப்பூசி முகாமில் 14 லட்சத்து 74,922 பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டதாக அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியம் கூறியுள்ளார். தமிழகத்தில் 72 சதவிகிதம் பேர் முதல் தவணை தடுப்பூசியும், 33சதவிகிதம் பேர் 2வது தவணை தடுப்பூசியும் செலுத்திக்கொண்டிருப்பதாகவும் அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியம் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழகம் முழுவதும் பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளது. பல மாவட்டங்களில் வெள்ளம் மிதக்கிறது. வெள்ளம் சூழ்ந்த பகுதிகளில் நிவாரணப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் மாநிலம் முழுவதும் 7 கட்டங்களாக தடுப்பூசி முகாம்கள் நடைபெற்றன. கடந்த வாரம் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு தடுப்பூசி முகாம் ரத்து செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் 8வது கட்ட மெகா கொரோனா தடுப்பூசி முகாம் நேற்றைய தினம் 50 ஆயிரம் இடங்களில் நடைபெற்றது, அதன்படி திருவள்ளூர் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட குப்பம்மாசத்திரத்தில் நடைபெற்ற மருத்துவ முகாம் மற்றும் வீடு தேடி மருத்துவம் திட்டத்தை வீடுகளுக்கே சென்று தடுப்பூசி செலுத்தும் திட்டத்தையும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பார்வையிட்டார். அதன் பின் மழையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பெட்ஷீட், போர்வை, பால், ரொட்டி பொருட்களை அவர் வழங்கினார்.

English summary

Minister Ma Subramaniam has said that 14 lakh 74,922 people have been vaccinated in the mega vaccination camps held throughout Tamil Nadu during the heavy rains. In Tamil Nadu, 72 per cent people are getting the first dose and 33 per cent are getting the second dose, said Minister Ma Subramaniam.