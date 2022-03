மேகதாது அணைக்கு மத்திய அரசு அனுமதி தரக்கூடாது! தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேறிய தீர்மானத்தின் முழு விவரம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மேகதாது அணைப்பிரச்சனை இரு மாநிலங்களின் உணர்வு பூர்வமான பிரச்சனையாகும். மத்திய அரசு கர்நாடகாவின் மேகதாது அணை திட்டத்திற்கு எவ்விதமான தொழில்நுட்பம், சுற்றுச்சூழல் உட்பட எவ்வித அனுமதியும் அளிக்க கூடாது என தமிழக சட்டசபையில் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.

சட்டசபையில் இன்று தனது பேச்சை மிகவும் உருக்கமாக ஆரம்பித்து வீரவேசமாக பேசி முடித்தார் துரைமுருகன். என்று தனியும் இந்த சுந்திர தாகம் என்று பாரதி பாடியது போல், என்று முடியும் இந்த காவிரி போராட்டம்? என்ற வேதனையோடு மேகதாது அணைக்கு எதிராக தனித்தீர்மானத்தை மாமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒப்புதலுக்காக கொண்டு வருகிறேன் என்று கூறினார்.

போராட்டம் நீண்ட காலமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது. முடியும் நிலை வரவில்லை. ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு அவதாரத்தை எடுக்கிறது. காவிரியில் வரும் தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு உரிமை உண்டு என்ற ஒப்பந்தம் இருந்தாலும், ஒப்பந்தம் முடிந்து விட்டது என்று போராட்டத்தை துவக்கியது கர்நாடக அரசு. இல்லை என அதற்கான காரணத்தை கூறி நாம் அதை முறியடித்தோம். தண்ணீர் பிரச்சினையை தீர்க்க டிரிபுனல் அமைக்க முடிவும் செய்தோம். அதற்கும் முட்டுக்கட்டை போட்டோம். அதையும் முறியடித்தோம் என்றார்.

திமுக அரசோடு கை கோர்த்த பாஜக! மேகதாது அணைக்கு எதிரான தீர்மானத்தை ஆதரித்து சட்டசபையில் நயினார் பேச்சு

English summary

Mekedatu dam project resolution: (மேகதாது அணை கட்ட எதிர்ப்பு தெரிவித்து தீர்மானம்) Mekedatu dam issue is a sensitive issue for both the states. A unanimous resolution has been passed in the Tamil Nadu Assembly that the Central Government should not give any permission, including technology and environment, for the Mekedatu dam project in Karnataka.