ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பால்கோவா ரூ.300 தான்..ஆவினில் பகல் கொள்ளை..படு மோசம் - பால் முகவர்கள் சுளீர்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பால்கோவா உற்பத்தி செய்யும் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் கிலோ 300 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படும் நிலையில் ஆவினில் ஒரு கிலோ பால்கோவா 540 ரூபாய் என்பது பகல் கொள்ளையைவிட படுமோசமானதாகும். பால் முகவர்கள் கூறியுள்ளனர். பால் கொள்முதல் விலையை உயர்த்தாமல் ஆவினில் இனிப்புகளின் விலையை உயர்த்துவது ஏன் என்றும் பால் முகவர்கள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

தமிழக அரசின் ஆவின் நிறுவனம் நேற்று முதல் குளோப் ஜாமூன், ரசகுல்லா, பால்கோவா, பால்பேடா, மைசூர்பாக், பிரிமியம் மில்க் கேக் உள்ளிட்ட 17 வகையான ஆவின் இனிப்புகளுடைய விற்பனை விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது.

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு பால் கொள்முதல் விலையை சிறிதளவு கூட உயர்த்தாத நிலையில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜூலை மற்றும் 2022 நடப்பாண்டில் மார்ச், ஜூலை மாதங்களில் நெய், தயிர், வெண்ணெய் உள்ளிட்ட பால் பொருட்களுக்கான விற்பனை விலையை ஆவின் நிறுவனம் வரலாறு காணாத வகையில் உயர்த்தியது.

குலோப் ஜாமுன், மைசூர்பாக், பால்கோவா ஆவினில் கசக்கும்.. விலை உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?

Milk agents have said that it is not fair that Palgoa is being sold at Rs.540 per kg in Aavin while it is being sold at Rs. Milk agents have also questioned why the price of sweets in Aawan is being increased without raising the purchase price of milk.