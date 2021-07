"கொங்கு நாடு.." பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய பயோ டேட்டா பின்னணி என்ன.. எல்.முருகன் விளக்கம்

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: கொங்கு நாடு என்ற வார்த்தை தனது பயோடேட்டாவை இடம்பெற்றது என்பது பற்றி மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் இன்று விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.

தமிழ்நாடு பாஜக தலைவராக இருந்தவர் முருகன். சமீபத்தில் மத்திய மோடி அரசு அமைச்சரவை விஸ்தரிப்பு செய்த போது இவருக்கு இணை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட்டது.

புதிதாக 43 அமைச்சர்கள் பதவியேற்று நிலையில் ஒவ்வொரு அமைச்சரின் பெயருக்குப் பின்னாலும் அவரது மாநிலம் மாவட்டம், வயது, கல்வித்தகுதி, உள்ளிட்ட விவரங்களுடன் பயோடேட்டா மத்திய அரசால் வெளியிடப்பட்டது.

Mention of Kongu Nadu in my biodata during the swearing in ceremony of the union cabinet was a clerical error, says MoS Information and broadcasting ministry L Murugan.