செஸ் ஒலிம்பியாட் பாடல்..பிரதமர் மோடி எங்கே? பரபரப்பை பற்ற வைத்த பாஜக! அமைச்சர் மா.சு. சொன்ன விளக்கம்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : செஸ் ஒலிம்பியாட் வரவேற்பு பாடலில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் படம் இடம்பெறாதது குறித்து பாஜகவினர் கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், ஒலிம்பியாட் வரவேற்பு பாடல் வீரர்களை வரவேற்பதற்கான பாடல் தானே தவிர பிரதமரை வரவேற்பதற்கான பாடல் அல்ல என தமிழக மருத்துவ துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

Chess Olympiad முழுமையான மருத்துவ பரிசோதனைகளுடன் நடைபெறும் | Minister மா.சுப்ரமணியன் விளக்கம்

சென்னையை அடுத்த மாமல்லபுரத்தில் வரும் ஜூலை 28- ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 10- ஆம் தேதி வரை 44 ஆவது செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி நடைபெறுகிறது.

சுமார் 187 நாடுகளைச் சேர்ந்த 2,000- க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் போட்டியில் பங்கேற்க உள்ள நிலையில், தமிழக அரசு சார்பில் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகள் மிகத் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. மேலும் தமிழகம் முழுவதும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

களைகட்டும் உலக செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி... சென்னைக்கு வரும் சர்வதேச வீரர்கள்

English summary

Tamil Nadu Medical Minister Ma Subramanian has clarified that the welcome song of the Olympiad is a song to welcome the players, but a song to not welcome the Prime Minister while the BJP criticized the absence of Prime Minister Narendra Modi's image in the welcome song of the Chess Olympiad.