தமிழகத்தில் குரங்கு அம்மையா? பதட்டப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நம்பிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வெளிநாடுகளில் இருந்து தமிழகம் வந்தவர்களில் இதுவரை யாருக்கும் குரங்கு அம்மை நோய் ஏற்படவில்லை என தமிழக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.

குரங்கு அம்மை பரவியுள்ள நாடுகளில் இருந்து தமிழக விமான நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று சுகாதாரத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது.

அதன்படி, அமெரிக்கா, லண்டன், கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் குரங்கு அம்மை பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதால், குரங்கு அம்மை பரவிய நாடுகளில் இருந்து சென்னை,திருச்சி, மதுரை, தூத்துக்குடி, கோவை விமான நிலையங்களுக்கு வரும் பயணிகளை கண்காணிக்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Tamil Nadu Medical and Public Welfare Minister Ma Subramanian has said that none of the foreigners who came to Tamil Nadu have contracted monkey pox so far.