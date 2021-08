அம்மா இருசக்கர வாகன திட்டம்.. பெண்களிடம் போதிய வரவேற்பு இல்லை.. அமைச்சர் பெரியகருப்பன் பளீச்

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்ட மானிய விலை இருசக்கர வாகன திட்டத்திற்கு போதிய வரவேற்பு இல்லாததால் அத்திட்டத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவில்லை என்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் கே ஆர் .பெரியகருப்பன் சட்டசபையில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டசபைத் தேர்தல் காரணமாகக் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஆட்சியில் இருந்த அதிமுக அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டை மட்டுமே தாக்கல் செய்தது.

சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக வென்று ஆட்சி அமைத்த நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் 13ஆம் தேதி முழு பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

English summary

Ex-minister S P Velumani questions why there is no announcement on the Subsidized two-wheeler scheme in the Budget. Minister Periyakaruppan says people aren't showing interest in the Subsidized two-wheeler scheme.