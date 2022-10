“ஓசி” பஸ் பேச்சு.. சகஜமாக சொன்னேன்! அரசியல் பண்ணிட்டாங்க - “வருத்தம்” தெரிவித்தார் அமைச்சர் பொன்முடி

Chennai

சென்னை: ஓசி பேருந்தில் செல்கிறீர்களா என மகளிரிடம் அமைச்சர் பொன்முடி மேடையில் கேட்டதற்கு எதிராக எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வந்த நிலையில் அவ்வாறு பேசியது யார் மனதையும் புன்படுத்தி இருந்தால் வருத்தம் தெரிவித்துக்கொள்வதாக கூறியுள்ளார்.

தமிழக உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக நடந்த ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி சர்ச்சைக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது.

அதில், "உங்கள் குடும்ப அட்டைக்கு ரூ.4 ஆயிரம் கொடுத்தாரா? இல்லையா? வாங்கினீர்களா? வாயை திறந்து சொல்லுங்கள். இப்போது பேருந்தில் எப்படி செல்கிறீர்கள்? இங்கிருந்து கோயம்பேடு செல்ல வேண்டும் என்றாலும், வேறு எங்கு சென்றாலும் ஓசி பஸ்ஸில் போகிறீர்கள்." என்றார்.

The Opposition parties were strongly condemning the Minister Ponmudi talk to the woman that he stated free bus scheme as OC bus. Today he said that he regrets if whoever said that has hurt anyone's feelings.