நள்ளிரவில் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டரை முடக்கிய ஹேக்கர்கள்! போராட்டத்திற்கு பின் மீட்பு!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : நேற்று ஹேக் செய்யப்பட்ட அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் கணக்கு மீட்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அமைச்சரின் ட்விட்டர் பக்கத்தில் மர்ம நபர்கள் பதிவிட்டிருந்த ட்வீட்களும் நீக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் ஹேக்கர்கள் குறித்தும் விசாரணை நடந்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தமிழக அமைச்சர்களில் முக்கியமான இலாகாவான மின்சாரம் மதுவிலக்கு துறையை கரூரைச் சேர்ந்த அமைச்சரான செந்தில் பாலாஜி வகித்து வருகிறார்.

மேலும் கோவை மண்டல பொறுப்பாளராக இருக்கும் செந்தில் பாலாஜி ட்விட்டரில் எப்போதும் ஆக்டிவாக இருக்கக்கூடியவர் தனது துறை மற்றும் அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட பதிவுகளை ட்விட்டர் பக்கத்தில் அடிக்கடி வெளியிடுவது வழக்கம்.

அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் ட்விட்டர் கணக்கு ஹேக்.. பெயரும் மாற்றப்பட்டு ட்வீட் வெளியீடு!

English summary

While the Twitter account of Minister Senthil Balaji, which was hacked yesterday, has been recovered, the tweets posted on the Minister's Twitter page by mysterious persons have also been deleted. There are also reports that investigations are going on regarding the hackers.