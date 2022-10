இந்த முடிவை நீ எடுத்திருக்கக் கூடாது...மர்மதேசம் சீரியல் நடிகர் லோகேஷ் தற்கொலை..நண்பர்கள் சோகம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மர்மதேசம் தொடரில் குட்டி ராசுவாக நடித்து அசத்திய லோகேஷ் ராஜேந்திரன், திடீரென தற்கொலை செய்துகொண்டது அவரது நண்பர்களையும், உறவினர்களையும் மீளா துயரத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது. இந்த முடிவை நீ எடுத்திருக்கக் கூடாது என்று கூறியுள்ளார் லோகேஷ் ராஜேந்திரனின் நண்பர் சுரேஷ் தனது முகநூல் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

90ஸ் கிட்ஸால் மறக்க முடியாத சீரியல்கள் என்றால் அது ஜீ பூம் பா மற்றும் மர்மதேசம் ஆகிய தொடர்கள் தான். இன்றளவும் இந்த தொடர்களுக்கு மக்கள் மத்தியில் வரவேற்பு கிடைத்து வருகிறது.

குழந்தைகளை கவரும் வகையில் எடுக்கப்பட்ட இந்த தொடர்களில் நடித்த குழந்தை நட்சத்திரங்கள் பலரும் இன்று சினிமாவில் பிரபலங்களாக வலம் வருகின்றனர்.

இப்படி ஒரு முடிவா? தமிழ் இளம் இயக்குனர் லோகேஷ் தற்கொலை! சோகத்தில் 90’ஸ் கிட்ஸ் ரசிகர்கள்!

English summary

Young director and Actor Lokesh Rajendran, who has acted as a boy in serials like Marmadesam, has caused a great shock among the film industry. Miss you machi Lokesh Rajendran RIP.