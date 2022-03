சபாஷ் ரம்யா பாரதி..சைக்கிளில் நைட் ரவுண்ட்ஸ் போன ஐபிஎஸ் அதிகாரிக்கு.. ஸ்டாலின் சுடச் சுட வாழ்த்து

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சைக்கிளில் இரவு ரோந்து பணி சென்ற ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரம்யா பாரதியை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் வாழ்த்தியுள்ளார் தமிழ்நாடு காவல்துறை சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநிறுத்துவதில் இரும்புக்கரம் கொண்டு செயல்படும்

எனவும் முதல்வர் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

சென்னை வடக்கு மண்ட இணை ஆணையராக ரம்யா பாரதி ஐபிஎஸ் இருந்து வருகிறார். இவர் 2008ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டு பிரிவைச் சேர்ந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக உள்ளார். இவரை கடந்த ஜனவரி மாதம் சென்னை வடக்கு மண்ட இணை ஆணையராக தமிழ்நாடு அரசு நியமனம் செய்தது.

அப்போது முதல் தன்னுடைய பணிகளை இவர் சிறப்பாக செய்து வருவதாக பொதுமக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர். இரவு நேரங்களில் சைக்கிளில் ரோந்து சென்று கண்காணித்து வருகிறார்.

நள்ளிரவு நேரம்... சைக்கிளில் இணை ஆணையர் திடீர் விசிட்...அதிர்ந்த இரவு காவலர்கள்

English summary

Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin has posted on his Twitter page that Ramya Bharathi congratulates them. DGP aims to reduce violence against women and ensure the safety of women. He also mentioned that I have ordered them.