"ஸ்டாலின் சார்.. வயசானாலும் உங்க ஸ்டைலும், அழகும் குறையவேயில்லை.." நெகிழ்ந்து பேசிய ரம்யா.. பூரிப்பு

சென்னை: "வயசானாலும் உங்க ஸ்டைலும் அழகும் குறையவே இல்லை.." என்று படையப்பா திரைப்படத்தில் இடம்பெற்ற பஞ்ச் டயலாக் போல முதல்வர் ஸ்டாலினைப் பார்த்து போனில் சிலாகித்துக் கூறியுள்ளார் ஒரு பெண்மணி.

சமூக வலைத் தளம் முழுக்க இந்த வீடியோதான் தற்போது வைரலாக பரவி வருகிறது.

முதல்வர் ஸ்டாலினிடம் தொலைபேசியில் பேசிய அந்த பெண் யார்? அதன் பின்னணி என்ன? ஏதோ விவரம்:

Tamil Nadu CM MK Stalin spoke with a woman via phone call who he met on roadside in Krishnagiri district. The woman said, MK Stalin is looking very beautiful despite his age.