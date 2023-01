என்னுடைய அருமை தங்கை கனிமொழி வெற்றி பெற்றுவிட்டார்! சென்னை சங்கமம் விழாவில் ஸ்டாலின் நெகிழ்ச்சி!

Chennai

சென்னை: ''சென்னை சங்கமம் நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்து அதில் வெற்றி பெற்றிருக்கக்கூடிய என்னுடைய அருமை தங்கை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி'' என்று சென்னை சங்கமம்-நம்ம ஊரு திருவிழா தொடக்க விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியிருக்கிறார்.

சென்னை சங்கமம் -நம்ம ஊரு திருவிழாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் எப்படி தனக்கு பொழுதுபோனது என்றே தெரியவில்லை என அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும், அந்த விழாவில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசியதாவது;

Chennai Sangamam - Stalin speech that he did not know how he was spend for an hour at the Namma Ooru festival.