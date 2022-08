550 பவுனின் "பயணம்"! பேக்கரி ஓனர் டூ மாடல் அழகி டூ புல்லட் காதலன் டூ 3 காதலிகள்.. விசாரணையில் பகீர்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சென்னை பூந்தமல்லியில் தொழிலதிபரை காதல் வலையில் விழவைத்து 550 சவரன் நகைகளை அபேஸ் செய்த வழக்கில் மாடல் அழகியிடம் இருந்து டுகாட்டி பைக், 100 கிராம் தங்க நகைகளை போலீஸார் கைப்பற்றினர்.

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பூந்தமல்லி முத்துநகரைச் சேர்ந்தவர் தமிழ்செல்வி. இவருக்கு சேகர் (47), ராஜேஷ் (40) ஆகிய இரு மகன்களும் ஒரு மகளும் உள்ளனர். மகளுக்கு திருமணமாகி தூத்துக்குடியில் வசித்து வருகிறார்.

மகன்கள் இருவருக்கும் திருமணமாகி ஒரே வீட்டில் கூட்டு குடும்பமாக வசித்து வருகிறார்கள். இவர்கள் இருவரும் பேக்கரி கடை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் பூந்தமல்லி காவல் நிலையத்தில் சேகர் புகார் அளித்தார்.

'ஜொல்’லால் ’ஜுவல்’லை விட்ட சேகர்! ஆசை காட்டி 550 பவுனை அமுக்கிய ஸ்வாதி! ஸ்டார் பாரில் குடித்தே காலி!

English summary

Model Swathi has bought ducati bike from which she looted from Bakery owner Sekar. From this money she spent with another lover and he spent luxury with 3 other girls.