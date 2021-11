தாம்பரம் அருகே வீட்டில் தனியாக பெண்ணை கட்டிப்போட்டு கொள்ளை...2வது கணவரே செய்த அட்டூழியம்

Chennai

oi-Udhayabaskar

சென்னை : சென்னை தாம்பரம் அடுத்த அகரம் தென் பகுதியில் வீட்டில் தனியாக இருந்த இளம்பெண்ணை கட்டிப் போட்டு விட்டு பணம், நகை கொள்ளைச் சம்பவம் நடைபெற்றுள்ளது.

இது தொடர்பாக பெண் அளித்த புகாரில் சேலையூர் காவல் நிலைய போலிசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வந்தனர்.விசாரணையில் அந்த பெண்ணின் உறவினர் ஒருவரும், பெண்ணின் 2வது கணவரும் சேர்ந்து கொள்ளை அடித்தது தெரிய வந்ததை அடுத்து கைது செய்யப்பட்டனர்.

ஜெயலலிதாவின் வேதா இல்லம்' யாருக்கு சொந்தம்? சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு

English summary

Near Chennai Tambaram a young woman who was alone at home was tied up and robbed of money and jewelery. The cousin and her 2nd husband were arrested in the incident. The Selaiyur police have registered a case and taken action on the complaint lodged by the woman.