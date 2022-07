ஸ்மார்ட் மின் மீட்டருக்கு மாத வாடகை வசூலிக்கப்படாது..செந்தில் பாலாஜி உறுதி

Chennai

சென்னை: வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு பெற்றவர்களுக்கு, ஸ்மார்ட் மீட்டர் பொருத்தும் போது, அதற்கு மாதாந்திர வாடகை வசூலிக்கப்படாது என்று மின்சாரத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் விரைவில் மின்சார கட்டணம் உயர்த்தப்பட உள்ளது. மத்திய அரசின் அழுத்தம் காரணமாக மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுவதாகவும் செந்தில்பாலாஜி கூறியுள்ளார். அதன்படி, 8 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் தமிழகத்தில் மின் கட்டணம் உயர்த்தப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் வீடுகளில் மின்‌ பயன்பாட்டை அளவிடப்‌ பயன்படும்‌ மின்‌ மீட்டருக்கு மாதந்தோறும்‌ ரூ.60 மின் கட்டணம் வசூலிக்கவும் அதன்படி இரண்டு மாதத்துக்கு ஒரு முறை ரூ.120 மின்‌ மீட்டருக்கான வாடகையாக வசூலிக்க தமிழ்நாடு மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையத்திடம்‌ மின்சார வாரியம்‌ அனுமதி கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.

