தாய்ப்பால்.. இதற்காக தற்கொலையா.. பதறிப்போன சென்னை.. பரிதாப நிலையில் குழந்தை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை கொடுங்கையூரில் பெற்ற குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் கொடுக்க முடியாத மன விரக்தியில் பெண் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சென்னையில் உள்ள கொடுங்கையூர் அருகே முத்தமிழ் நகரை சேர்ந்தவர் ஆஷா (வயது 24).

இவருக்கும் அமீன் பாஷா என்பவருக்கும் இடையே ஒரு வருடத்திற்கு முன்பு திருமணம் நடைபெற்றது.

நடிகர்களின் ஆசை வார்த்தை.. நம்பிய பெண்! ஆன்லைன் சூதாட்டத்தால் மேலும் ஒரு தற்கொலை - சட்டமும் காலாவதி

English summary

An incident in Kodunkaiyur, Chennai where a woman hanged herself in frustration of not being able to breastfeed her child has caused tragedy in the area.