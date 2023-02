வாவ்! சென்னை ஏர்போர்ட்டில் காத்திருக்க இனி போர் அடிக்காது.. இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாக தியேட்டர்!

சென்னை விமான நிலையத்தில் பயணிகளுக்காக சூப்பரான பொழுதுபோக்கு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சென்னை விமான நிலையத்தில், 5 திரைகள் கொண்ட திரையரங்கம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் நீண்ட நேரம் காத்திருக்கும் பயணிகள் இனி போர் அடித்தால், அங்கேயே இருக்கும் தியேட்டருக்கு சென்று படம் பார்க்கலாம்.

விமான நிலையங்களில், இணைப்பு விமானத்துக்காக பல மணி நேரம் காத்திருக்கும் சூழல் ஏற்படும் போதெல்லாம், இங்கு ஒரு தியேட்டரோ, ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸோ இருந்தால் நன்றாக இருக்குமே என பலரும் யோசித்திருப்பார்கள்.

அந்த யோசனை தற்போது செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது. சென்னை மீனம்பாக்கம் விமான நிலையத்தில் ரூ.250 கோடி மதிப்பீட்டில் மல்டிலெவல் கார் பார்க்கிங், ஷாப்பிங் காம்ப்ளெக்ஸ், திரையரங்கம், ஹோட்டல்கள், கடைகள் கொண்ட கட்டிட பணிகள் முடிவடைந்து விட்டன.

English summary

For the first time in India, a 5-screen cinema theater has opened at Chennai Airport. Passengers who are waiting for a long time at Chennai airport can go to the theater to watch the movie.