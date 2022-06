ஆளுநரா? சனாதன காவலரா? ஆளுநர் பேச வேண்டியது சட்ட தர்மம்.. மனு தர்மம் அல்ல! வெளுத்து வாங்கிய முரசொலி!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழ்நாட்டின் ஆளுநராக வந்தது முதல் ஆர்.என்.ரவி அவர்கள், உதிர்த்துவரும் கருத்துகள் மாநிலத்தில் அதிகமான குழப்பதையே அதிகம் விதைத்து வருகின்றன எனவும், ஆளுநர் பேச வேண்டியது Rule of law தானே தவிர Rule of manu அல்ல! என முரசொலி தலையங்கத்தில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் சனாதானம் குறித்து பேசியது தமிழகம் முழுவதும் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்திய நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும், அமைப்புகளும் கடுமையான கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றன.

இந்நிலையில் ஆளுநர் சட்டத்தின் படியே பேச வேண்டுமெனவும், மனு தர்மத்தின் படி அல்ல என திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ நாளிதழான முரசொலியிலில் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The DMK's official daily Murasoli has been sharply criticized for saying that the Governor of Tamil Nadu should speak according to the law and not according to the Manu Dharma.