அண்ணா எக்ஸாம் பீஸ் கட்டணும்! கமெண்ட் செய்த கல்லூரி மாணவி! ஜி.வி.பிரகாஷ் என்ன செய்தார் தெரியுமா?

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கல்லூரியில் படிக்கும் தனக்கு தேர்வு கட்டணம் செலுத்த உதவ வேண்டும் என கல்லூரி மாணவி ஒருவர் ட்விட்டர் கமாண்டில் கோரிக்கை வைத்த சில நிமிடங்களிலேயே அந்த மாணவிக்கு இசையமைப்பாளரும் நடிகருமான ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் உதவி இருக்கும் செய்தி சமூக வலைதளங்களில் பாராட்டை பெற்று வருகிறது.

தமிழ் திரையுலகில் இருக்கும் இளம் இசையமைப்பாளர்கள் முக்கியமானவர் என்றால் ஜி.வி.பிரகாஷ் குமாருக்கு முக்கிய இடம் உண்டு. இசையமைப்பாளராக மட்டுமல்லாது நல்ல ஒரு நடிகராகவும் தமிழ் திரை உலகில் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்.

இரு ஆஸ்கார் விருதுகளை அள்ளி தமிழுக்கு பெருமை சேர்த்த இசையமைப்பாளர் ஏ.ஆர்.ரகுமானின் அக்கா மகனான பிரகாஷ் குமார் வசந்தபாலன் இயக்கத்தில் வெளிவந்த வெயில் திரைப்படத்தின் மூலம் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார்.

அப்பாகிட்ட சொல்லிடுங்க..எஸ்.ஆர்.எம் விடுதியில் திறக்காத கதவு! திறந்து பார்த்தால்.. காத்திருந்த ஷாக்!

English summary

A few minutes after a college student made a request on Twitter to help her studying in college, the news of music composer and actor GV Prakash Kumar helping the student is getting praise on social media.