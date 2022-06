பாஜகவில் "சின்னம்மா".. அழுத்தம் திருத்தமாக சொன்ன நயினார் நாகேந்திரன்! கட்சி கருத்து அல்ல என விளக்கம்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: சசிகலா பாஜகவில் இணைந்தால் வலுவாக இருக்கும் என சொன்னது எனது சொந்த கருத்து, அது கட்சியின் கருத்து அல்ல என பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டையில் நேற்றைய தினம் செய்தியாளர்களை சந்தித்த பாஜக எம்எல்ஏ நயினார் நாகேந்திரன், சசிகலாவை அதிமுகவில் சேர்த்துக் கொண்டால் அக்கட்சி வளரும். அதிமுகவில் சசிகலாவை சேர்த்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் பாஜகவில் இணையுமாறு நாங்கள் அவரை வரவேற்போம்.

சசிகலா வந்தால் பாஜக வலுப்பெறும். கட்சிக்கு மேலும் உறுதுணையாக இருக்கும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்திருந்தார். இது பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.

BJP MLA Nainar Nagendran says that his comment over Sasikala's inclusion in BJP is not the party's one.