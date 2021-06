தமிழ்நாட்டில் அடிக்கடி கரண்ட் கட்.. அணில் காரணம் இல்லையாம்.. ஆவேசமான நத்தம் விஸ்வநாதன்!

Chennai

oi-Veerakumar

சென்னை: தமிழகத்தில் மின் வெட்டுக்கு காரணம் மின் துறை அமைச்சரின், மின் துறை பற்றி புரிதல் இல்லாததுதான் என்றும், திமுகவையும் மின்சார வெட்டையும் பிரிக்கமுடியாது என்றும் முன்னாள் மின் துறை அமைச்சரும், அதிமுக சீனியர் தலைவருமான, நத்தம் விஸ்வநாதன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நத்தத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் எம்எல்ஏவாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் நத்தம் விஸ்வநாதன்.

இதையடுத்து, இன்று நத்தம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை அவர் திறந்து வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக, நூற்றுக்கணக்கான அதிமுகவினர் குவிந்தனர்.

English summary

Tamil Nadu power cut: AIADMK (அனைந்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம்) senior leaser and MLA Natham R Viswanathan, explains whats is the reason behind power cuts in Tamil Nadu. He says Anil is not the reason for power cuts.