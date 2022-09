என் ஐ ஏ சோதனை: 'அத்தனை பாராட்டும் அமித்ஷா, அஜித் தோவலையே சாரும்'.. ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: 15 க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் தேசிய புலனாய்வு அமைப்பு நடத்திய இந்த சோதனை மிகவும் துல்லியமாக திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று என்று பாராட்டியுள்ள துக்ளக் ஆசிரியர் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி, 'அத்தனை பாராட்டுக்களும் அமித்ஷா, அஜித் தோவலையே சாரும்' என்றும் பிரதமர் மோடிக்கு பாராட்டுக்கள் என்றும் ட்விட் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகம், கேரளா, ஆந்திரா உள்பட 15 க்கும் மேற்பட்ட மாநிலங்களில் கடந்த 22 ஆம் தேதி என்.ஐ.ஏ எனப்படும் தேசிய புலனாய்வு முகமை சோதனை நடத்தியது.

மொத்தம் 93 இடங்களில் நடத்தப்பட்ட இந்த சோதனைகளில் 106 பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.

பிஎப்ஐ அலுவலகங்களில் என்ஐஏ சோதனை.. அடுத்தது என்ன? அதிகாரிகளுடன் தீவிர ஆலோசனையில் அமித்ஷா..பரபரப்பு

Appreciating that the raid conducted by the National Intelligence Agency in more than 15 states was a very well-planned one, Tughlaq teacher Auditor Gurumurthy posted a tweet saying 'All praise goes to Amit Shah and Ajit Doval' and praises Prime Minister Modi.