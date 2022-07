நாளை நீட் தேர்வு எழுதப் போகும் மாணவர்களே! நீங்கள் செய்ய வேண்டியவை! செய்ய கூடாதவை! முழு தகவல் இதோ!

Chennai

சென்னை : இந்தியா முழுவதும் 2022ஆம் ஆண்டுக்கான நீட் தேர்வு நாளை நடைபெற இருக்கும் நிலையில், முறைகேடுகளை தடுக்கும் பொருட்டு தேசிய தேர்வு முகமை மாணவர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும், வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் வெளியிட்டுள்ளது. அவை என்னென்ன என்பது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்..

நேசனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி எனப்படும் தேசிய தேர்வு முகமை எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் உள்ளிட்ட இளங்கலை மருத்துவப்படிப்புகளுக்கான தேசிய தகுதி மற்றும் நுழைவுத் தேர்வை ஜூலை 17ஆம் தேதியான ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்த உள்ளது.

இதற்கான அனுமதி அட்டைகள் neet.nta.nic.in என்ற இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், மாணவர்கள் தங்கள் விண்ணப்ப எண் மற்றும் பிறந்த தேதியுடன் இணையதளத்தில் லாகின் செய்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

நீட் தேர்வு..தேர்வு மையங்களின் முழு விபரங்களை வெளியிட்ட தேசிய தேர்வுகள் முகமை

English summary

As the NEET 2022 exam is going to be held across India tomorrow, the National testing Agency has issued various restrictions and guidelines for the students to prevent malpractices. Let's see what they are.