‘பாத்திரம்’ கழுவனும்.. ஆசிரியை வேலைய விடனும்! புலம்பிய கணவன் - நீயா நானாவில் கோபிநாத் தந்த ‘3 ஆப்ஷன்’

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் தினசரி 200 கிலோ மீட்டர் பயணிக்கும் ஆசிரியையை பணி விலக சொல்லும் கணவரிடம் கோபிநாத் 3 ஆப்ஷன்களை கொடுத்தது அரங்கத்தில் சிரிப்பலையை ஏற்படுத்தியது.

விஜய் டிவியில் கோபிநாத் தொகுத்து வழங்கி வரும் நீயா நானா விவாத நிகழ்ச்சியில் வாரந்தோரும் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பை முன்வைத்து விவாதங்கள் நடத்தப்படுவது வழக்கம். சமுதாயத்தில் உள்ள பல பழமைவாதங்களுக்கு எதிரான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வந்திருக்கிறது.

குறிப்பாக அழகு, பெண்கள், காதல், திருமணம், குடும்பம், நட்பு, ஆண்கள், பெண்கள், அரசியல், சட்டம், சமுதாயம், கல்வி, விளையாட்டு, சமூக ஊடகம் என பல்வேறு தலைப்புகளை கையில் எடுத்து காலத்துக்கு ஏற்ப நீயா நானா நிகழ்ச்சியில் கோபிநாத் விவாதத்தை நடத்தி வருகிறார்.

கலங்க வைத்த 'அப்பா’.. கவுரவித்த நீயா நானா கோபிநாத்! பேச தெரியல.. படித்த தாய்க்கு ஆதரவாக கவிஞர் தாமரை

English summary

Neeya Naana gopinath gave 3 options to Husband who demanded her Teacher wife to resign her job for washing Kitchen and household works. The Teacher from Pudukottai travel 200 Kms daily to Sivakangai school