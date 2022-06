நழுவி விழுந்த ‘பச்சை’! இவ்வளவு கேவலமாகவா? அடங்காத ‘திருச்சி சாதனா’! புடிச்சு ஜெயில்ல போடுங்க சார்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : இனிமேல் சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமாக பேசி நடிக்க மாட்டேன் என முதலைக் கண்ணீர் வடித்த திருச்சி சாதனா கடந்த சில நாட்களாக மீண்டும் ஆபாசமான வகையில் வீடியோ வெளியிடுவது, பேசுவது, புகைப்படங்கள் வெளியிடுவது என தனது வழக்கமான ஆட்டத்தை காட்ட தொடங்கி உள்ளதால் அவர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தமிழகத்தில் டிக்டாக் மூலம் பிரபலமடைந்தவர்கள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். இதில் நன்மைகள் இருந்தாலும், ஒரு பக்கம் கைதாகும் அளவுக்கு குற்ற நடவடிக்கைகளும் அதிகரித்ததால் பின்னர் டிக்டாக் தடை செய்யப்பட்டது.

'ரவுடி பேபி' சூர்யா, திருச்சி சாதனா,திவ்யா, ஜி.பி முத்து என பலர் இந்த வரிசையில் உள்ளார்கள். டிக்டாக்கிற்கு தடை விதிக்கப்பட்டதையடுத்து என்ன செய்வது என்று புலம்பிய நிலையில் ஒவ்வொரு டிக் டாக் பிரபலங்களும் யூடியூப், இன்ஸ்டா, பேஸ்புக் உள்ளிட்ட அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலும் தங்களது வீடியோக்களைப் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Social activists have demanded action against Trichy Sadhana, who has shed tears over his past few days for to talk and act on social media badly