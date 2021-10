நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் 300 பணியிடங்கள்.. இந்தியில் பயிற்சி.. வெங்கடேசன் எதிர்ப்பு

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனம் 300 நிர்வாக அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு நடைபெறும் தேர்விற்கான பயிற்சி வகுப்புகளை இந்தியில் மட்டுமே நடத்தி வருவது கண்டனத்திற்குரியது என்றும் தேர்வுக்கு முன்பாக, தமிழ்நாட்டினருக்கு தனிப்பயிற்சி தேவை என்றும் மதுரை எம்பி சு.வெங்கடேசன் வலியுறுத்தி உள்ளார்.

தமிழக தேர்வர்களுக்கு இந்தியில் பயிற்சியா? என்ற பெயரில் நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவன தலைவருக்கு சு.வெங்கடேசன் எம்.பி கடிதம் அனுப்பி உள்ளார். அந்த கடிதத்தில் அவர் கூறியுள்ளதாவது :

பொதுத்துறை பொது இன்சூரன்ஸ் நிறுவனமான நியூ இந்தியா அஸ்யூரன்ஸ் நிறுவனம் 300 நிர்வாக அலுவலர் (பொது) பணியிடங்களை நிரப்பவுள்ளது. இதற்கான அறிவிக்கையை ஆகஸ்டு 24, 2021 அன்று வெளியிட்டது. இரண்டு கட்டங்களாக இந்தத் தேர்வு நடைபெறும். முதல் கட்டத்தேர்வு அக்டோபர் 16, 2021 அன்று நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

