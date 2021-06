என் சாவுக்கு காரணம் மாமியாரும் புருஷனும்தான்...தற்கொலைக்கு முன் வீடியோ பதிவிட்ட ஜோதி - மூவர் கைது

Chennai

சென்னை: புது மணப்பெண்ணை தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக கணவர், மாமியார் உள்பட 3 பேரை திருமுல்லைவாயல் போலீசார் கைது செய்தனர். தற்கொலைக்கு முன்பு அந்த பெண் பதிவு செய்த வீடியோ காட்சியை அடிப்படையாக வைத்து கணவர் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கேரளாவில் விஸ்மயாவின் மரணம் உலுக்கிய நிலையில் அடுத்தடுத்து இளம்பெண்கள் வரதட்சணை கொடுமையால்

மரணமடைவது அதிர்ச்சியை அளித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் வரதட்சணை கொடுமை மரணங்கள் குறித்து பல நாட்கள் செய்திகள் வெளியாகாமல் இருந்த நிலையில் புதுமணப்பெண் ஒருவரின் மரணம் அதிர்ச்சி அலைகளை உருவாக்கியுள்ளது.

கணவர், மாமியாரின் கொடுமையால் திருமணமான நான்கே மாதங்களில் இளம் பெண் ஒருவர் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார். அந்த பெண்ணின் பெயர் ஜோதிஸ்ரீ என்பதாகும்.

Thirumullaivayal police have arrested 3 people, including her husband and mother-in-law, for inciting the newlyweds to commit suicide. The husband and his family have been arrested based on video footage recorded by the woman before the suicide.