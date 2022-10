டால்டாவா? ஆவின் ஸ்வீட்டில் அக்மார்க் “நெய்”.. நாளிதழ் செய்தி சுத்த “பொய்” - அரசு எச்சரிக்கை

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் ஆவின் நிறுவனம் தயாரித்து வழங்கும் இனிப்பு பொருட்களில் நெய்க்கு பதில் வனஸ்பதி எனப்படும் டால்டா கலக்கப்படுவதாக வெளியான செய்திக்கு ஆவின் நிறுவனம் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அந்த ஆவின் மேலாண்மை இயக்குநர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "ஆவின் நிறுவனம் தரம் ஒன்றையே குறிக்கோளாக கொண்டு பால் மற்றம் பால் உப பொருட்களை நுகர்வோர்களுக்கு நியாயமான விலையில் வழங்கி 40 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தமிழக மக்களின் உள்ளத்தில் முக்கிய இடம்பிடித்துள்ளது.

ஆவின் நிறுவனம், பால் உப பொருட்களான பால்கோவா, மைசூர்பாக்கு, குலாப்ஜாமுன், ரசகுல்லா, ஐஸ்கீரிம், பன்னீர், தயிர், வெண்ணெய், நெய் போன்ற 235 வகையான பால் உப பொருட்களை மாநிலம் முழுவதுமுள்ள 27 ஒன்றியங்கள் வாயிலாக உயரிய தரத்தில் தயாரித்து ஆவின் பாலகங்கள் மற்றும் சில்லறை விற்பனையாளர்கள் மூலம் விற்பனை செய்து வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu government's Aavin Company has denied the news that Dalta called Vanaspati is being mixed in the sweet products manufactured and supplied by the Tamil Nadu Government's Aavin Company instead of ghee.