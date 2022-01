தமிழக அலங்கார ஊர்தியில் வடதமிழக தலைவர்கள் புறக்கணிப்பு.. ராமதாஸ் கடும் வருத்தம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: டெல்லி அணிவகுப்பில் தமிழகத் தலைவர்களின் சிலைகள் அடங்கிய ஊர்தி நிராகரிக்கப்பட்டதற்காக கொதித்தெழுந்த தமிழக அரசு, தமிழகத்தின் ஒரு பகுதி தலைவர்களை புறக்கணிப்பது நியாயமா?என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். தமிழக அரசின் அலங்கார ஊர்திகளில் வடதமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் இடம்பெறாதது ஏமாற்றம் அளிப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

73வது குடியரசு தினவிழா இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது. கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் வகையில் பார்வையாளர்கள் பங்கேற்பின்றி இன்று சென்னை கடற்கரை சாலையில் குடியரசு தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி கொடியேற்றி வைத்தார். அப்போது ஹெலிகாப்டரிலிருந்து மூவர்ணக் கொடி மீது மலர் தூவி மரியாதை செய்யப்பட்டது. அலங்கார ஊர்திகளின் அணிவகுப்புகள் நடைபெற்றன. மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. தொடர்ந்து, வீரதீர செயலுக்கான அண்ணா பதக்கம், காந்தியடிகள் காவலர் பதக்கம், திருத்திய நெல் சாகுபடிக்கான வேளாண்துறை சிறப்பு பதக்கம், கோட்டை அமீர் விருது ஆகியவற்றை விருதாளர்களுக்கு முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார்.

முதல்வர் இன்றி சாத்தியமாகி இருக்காது.. மருத்துவத்தில் ஓபிசி இடஒதுக்கீடு.. எம்பி வில்சன் நெகிழ்ச்சி

English summary

PMK Founder Dr Ramadas has said that it is disappointing that the leaders of North Tamil Nadu are not included in the decorative vehicles of the Tamil Nadu government.