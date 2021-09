'நீட்' தேர்வு விவகாரம்.. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு, முக்கிய ஆலோசனை தெரிவித்த சீமான்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நீட் தேர்வு தொடர்பாக தென் மாநிலங்களில் உள்ள முதல்வர்களை சந்தித்து தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி மத்திய அரசுக்கு மொத்தமாக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும் என்று தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு, சீமான் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

நீட் தேர்வுக்கு எதிராக அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டும்… சீமான் வலியுறுத்தல்!

வீரப்பெரும்பாட்டன் பூலித்தேவன் 306-ம் ஆண்டு பிறந்தநாளும், தமிழ்த் தேசியப் போராளி பொன்பரப்பி தமிழரசனின் 34-ம் ஆண்டு நினைவுநாளும், சமூக நீதிக்கு எதிரான வகையில் கொண்டுவரப்பட்ட நீட் தேர்வுமுறையை ஒழிக்க சட்டரீதியாகப் போராடி, கல்வி உரிமைக்காக தன்னுயிர் நீத்த அனிதாவின் 4ஆம் ஆண்டு நினைவுநாள் சின்ன போரூரில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சி அலுவலகத்தில் நடந்தது.

பாத்ரூமில் பிணமாக தொங்கிய பெண்.. நைட் நான் உயிரோடு இருப்பேனான்னு தெரியல.. பகீர் ஆடியோ!

English summary

Seeman has requested Tamil Nadu Chief Minister Stalin to meet the chief ministers of the southern states and put pressure on the central government to pass the resolution on NEET