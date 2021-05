வெந்த புண்ணில் வேல் பாய்ச்சுவது போல், ‛கருப்பு பூஞ்சை'.. மருந்து கிடைக்க செய்யுங்கள்.. ஓபிஎஸ்

Chennai

oi-Velmurugan P

சென்னை: கருப்பு பூஞ்சை நோயினை தொற்று நோயாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது என்றாலும், இத்தொற்றை ஆரம்பத்திலேயே தடுக்கும் வகையில் அதற்குரிய மருந்துகள் உடனடியாக கிடைக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு பாதிக்கப்பட்டவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முதல்வர் முக ஸ்டாலின் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன் என அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ பன்னீர்செல்வம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக ஓ பன்னீர்செல்வம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், கொரோனா என்னும் உயிர்க்கொல்லி தொற்றின் இரண்டாம் அலை தற்போது கோரத்தாண்டம் ஆடிக்கொண்டிருப்பதையடுத்து, பொதுமக்கள் ஒருவித அச்ச உணர்வோட வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அவல நிலை தமிழகத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஆட்சியமைத்து 2 வாரத்தில் 16,938 படுக்கை வசதி.. கொரோனா தடுப்பு பணியில் அரசு முழுவேகம்.. ஸ்டாலின் பேட்டி

இந்த நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர தமிழ்நாடு அரசு இன்னும் துரிதமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும்., இல்லையென்றால் தமிழக மக்கள் மிகப்பெரிய ஆபத்தை சந்திக்கும் நிலை ஏற்படும்.

English summary

AIADMK co-ordinator O Panneerselvam has appealed to Chief Minister MK Stalin to take immediate steps to prevent the spread of the disease, even though the Tamil Nadu government has declared black fungal an infectious disease.