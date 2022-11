Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : எடப்பாடி பழனிசாமியின் சமீபத்திய நகர்வுகள் பற்றி ஓபிஎஸ் தனது ஆதரவாளர்களுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார். அப்போது, பாஜக ஈபிஎஸ்ஸை வழிக்குக் கொண்டு வந்துவிடும் என ஓபிஎஸ் நம்பிக்கையோடு பேசியதாகக் கூறப்படுகிறது.

எடப்பாடி பழனிசாமி, விரைவில் உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் கூட்டத்தை கூட்டி ஆலோசனை நடத்த இருப்பதாக தகவல்கள் வரும் நிலையில், அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தை கூட்டவிருப்பதாக அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ.பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளார்.

தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள், மாவட்ட செயலாளர்கள் நியமனம் என அதிரடி காட்டி வரும் ஓபிஎஸ், புதிதாக நியமிக்கப்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் விரைவில் நடத்தப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுக பொதுக்குழு தொடர்பான வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வரும் வாரம் விசாரணைக்கு வரவிருக்கும் நிலையில், ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் அணியினர் தனித்தனியாக ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

விரைவில் அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டம்.. அடுத்ததாக டிடிவி தினகரனுடன் சந்திப்பு.. ஓபிஎஸ் பரபர அறிவிப்பு

English summary

AIADMK coordinator O.Panneerselvam today held a consultation with his supporters about Edappadi Palaniswami's latest moves. OPS has announced that he will convene a meeting of district secretaries and then the general committee.