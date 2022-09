அம்மாவின் செல்லபிள்ளை நான்! எட்டப்பன் எடப்பாடி பழனிசாமி! மோதி பார்ப்போமா? போட்டுத் தாக்கிய புகழேந்தி

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் செல்ல பிள்ளையாக வலம் வந்த தன்னை இயேசுநாதரை வெள்ளி காசுகளுக்கு காட்டி கொடுத்த யூதாஸ் போல், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை காட்டிக் கொடுத்த எட்டப்பன் போன்ற எடப்பாடி பழனிச்சாமி யார் என்று கேட்பதற்கு அருகதை இல்லை என ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் ஆதரவாளர் புகழேந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளரும் தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிச்சாமி நேற்று தனது சொந்த ஊரான சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர்," அதிமுக அலுவலகம் குறித்து பேசுவதற்கு புகழேந்தி யார் என கேள்வி எழுப்பினார்.

மேலும், அவர் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர் அமமுகவில் இருந்தார். பிறகு அதிமுகவில் இணைந்தார். கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பதவி உள்ளிட்ட அனைத்து பதவிகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டும் அவருக்கு அதிமுக குறித்து பேச எந்த உரிமையும் இல்லை என்றார்.

O. Panneerselvam's supporter Pugzhendi has criticized Edappadi Palanichami is not close enough to ask who I am, Edappadi Palanichami like yuthas who betrayed Jesus for silver coins and ettappan who betrayed Veerapandiya's Kattabomman.