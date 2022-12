மா.செக்கள் கூட்டத்திற்கு பிறகு அதிமுகவில் என்ன நடக்கும்? ஏர்ப்போர்ட்டில் ஓபிஎஸ் பரபரப்பு பேட்டி!

Chennai

சென்னை : மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்திற்குப் பின் ஏற்படும் மாற்றங்கள் குறித்து முன்கூட்டியே சொல்ல இயலாது எனத் தெரிவித்துள்ளார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

அதிமுக இரு பிரிவாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், 21ஆம் தேதி மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் பண்ருட்டி ராமச்சந்திரன் தலைமையில் நடைபெறும் என ஓபிஎஸ் அணி அறிவித்தது.

இந்நிலையில், சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த ஓ.பன்னீர்செல்வம், மா.செக்கள் கூட்டம் பற்றிய கேள்விக்கு பதில் அளித்துள்ளார்.

While the AIADMK is functioning as two factions, OPS team announced District Secretaries meeting will be held on Dec 21. O. Panneerselvam said that it is not possible to tell in advance about the changes that will happen after the meeting.